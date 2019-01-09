﻿ В Лиепае парадом военной техники отметили столетие армии, Mixnews.lv

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В Лиепае парадом военной техники отметили столетие армии (8)

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Общество | 9 января 2019 года, 18:22

В Лиепае состоялось мероприятие, посвященное столетию латвийской армии. На этом мероприятии можно было осмотреть технику и экипировку Национальных вооруженных сил, подняться на военно-морские суда. Наш город в рамках этого мероприятия также посетил министр обороны Раймонд Бергманис.

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Стоит отметить, что мероприятие посетили не только школьники из местных школ, но прибыли даже ученики основной школы из Добельского края.

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Свою бронетехнику, оружие и экипировку предлагали осмотреть и союзники латвийской армии - солдаты из Испании, Италии и Польши.

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Источник и фото: rus.liepajniekiem.lv

Комментарии 8
Патриот 38 минут назад
С такими пукалками можно только от чаек и ворон отстреливаться! Один типа воин на фотографии уже прилепил себе трофей на шляпу! Орден трёх звёзд проститутки Милды заслужил на которую до сих пор со всех сторон нужду справляют. Херой!
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Патриот меньше минуты назад
Да! И сперму со рта вытри.
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Патриот 1 минуту назад
У тебя все признаки шизофрении, к врачу беги быстрее чмошник зачатый от ишака!
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