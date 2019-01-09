﻿ В Лиепае парадом военной техники отметили столетие армии, Mixnews.lv

В Лиепае парадом военной техники отметили столетие армии (8)
Общество | 9 января 2019 года, 18:22
В Лиепае состоялось мероприятие, посвященное столетию латвийской армии. На этом мероприятии можно было осмотреть технику и экипировку Национальных вооруженных сил, подняться на военно-морские суда. Наш город в рамках этого мероприятия также посетил министр обороны Раймонд Бергманис.
Стоит отметить, что мероприятие посетили не только школьники из местных школ, но прибыли даже ученики основной школы из Добельского края.
Свою бронетехнику, оружие и экипировку предлагали осмотреть и союзники латвийской армии - солдаты из Испании, Италии и Польши.
Источник и фото: rus.liepajniekiem.lv
С такими пукалками можно только от чаек и ворон отстреливаться! Один типа воин на фотографии уже прилепил себе трофей на шляпу! Орден трёх звёзд проститутки Милды заслужил на которую до сих пор со всех сторон нужду справляют. Херой!
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Да! И сперму со рта вытри.
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У тебя все признаки шизофрении, к врачу беги быстрее чмошник зачатый от ишака!
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