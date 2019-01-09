﻿ Грустная статистика: в праздники домашние животные часто попадают в приюты, Mixnews.lv

Общество |

Хотя перед рождественскими и новогодними праздниками и пользователи соцсетей, и сми напоминали о том, что во время салюта нужно особенно тщательно следить за своими домашними любимцами, в этом году статистика попавших в приют во время праздников животных выглядит все так же мрачно, как и в прошлые годы. Об этом пишет Skaties.lv.

Отмечается, что более 100 домашних животных попали в поле зрения приюта Ulubele и портала Dzīvnieku policija в эти праздничные выходные. В состоянии аффекта, которое вызвано страхом от салюта, четвероногие способны пробежать очень большие расстояния.

"Такое чувство, что ничего не изменилось, поскольку очень много животных попали в приют. Статистика выглядит сокрушительно. У нас до сих пор находятся очень много животных, которые во время салюта сбежали из дома", - указала руководитель приюта Ulubele Илзе Джонсоне.

Она выразила благодарность жителям, которые не остались равнодушными и многих потерявшихся животных пустили к себе домой до тех пор, пока не был найден хозяин. Несмотря на то, что многие четвероногие уже вернулись домой, до сих пор хватает тех питомцев, которые до сих пор ждут своих хозяев. В связи с этим руководитель приюта предлагает использовать портал Dzīvnieku policija.

"Если у вас пропал питомец и у вас в телефоне или в компьютере сохранена его фотография, обязательно воспользуйтесь порталом, опубликовав объявление со всеми деталями - где пропал, когда пропал. Все приюты регулярно проверяют этот сайт", - добавила Джонсоне.

Она также подчеркнула, что очень важно чипировать свое домашнее животное, поскольку чип необходим для безопасности и защиты питомца. Если любимец чипирован, его сразу доставляют хозяевам, а не везут в приют.

На данный момент в Ulubele содержатся еще 20 собак, которые попали в приют во время праздников, - у них нет ни чипа, ни регистрации и они до сих пор ждут своих хозяев. В свою очередь на портале Dzīvnieku policija можно найти еще 50 объявлений о пропавших собаках, которые пропали в период с католического по православное Рождество.

Фото: pixabay.com