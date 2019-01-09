﻿ В "мешках ЧК" нашли имена педофилов, Mixnews.lv

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В "мешках ЧК" были обнаружены имена людей, которые были вовлечены в "педофилийный скандал". Айнара Эйсакса и Ингуса Тунса в свое время приговорили к пятилетнему тюремному сроку за половые преступления. Об этом пишет Skaties.lv .

В картотеке КГБ Айнарс Эйсакс числится под псевдонимом Зигмунд. Согласно данным в его карточке, он родился в 1961 году и был завербован в 1983 году. В документах указано, что Эйсакса завербовал некий Алексеев, который работал в особом отделе. В иерархии КГБ особым отделом называли Третье главное управление, оно занималось военной контрразведкой.

Как отмечает портал, Ингус Тунс родился в 1969 году, завербован он был в 1988 году. В карточке у него был указан псевдоним Андрис. Имя Тунса стало широко известно в конце 90-х годов. Суд его признал виновным в педерастии в отношении несовершеннолетнего, и в других преступлениях. Изначально обвинение Тунса фигурировало в уголовном деле о педофилии Logos центра. Потом его дело стали рассматривать отдельно.

Фото: TV3 Ziņas