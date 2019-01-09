﻿ Латвию накроют циклоны, снежный покров вырастет до 20 см, Mixnews.lv

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Начиная с пятницы погоду в Латвии будут определять циклоны, которые принесут много осадков в виде снега и дождя, прогнозируют синоптики.

В четверг и в ночь на пятницу в юго-восточных регионах температура воздуха может опуститься до -15 градусов и ниже, а в пятницу Латвию пересечет первая зона осадков со снегом, переходящим в дождь.

В субботу ожидается кратковременный снег, температура воздуха будет близка к нулю, осадки будут и в воскресенье.

По прогнозам Global Forecast System, в понедельник Латвии достигнет новый циклон со снегом и дождем, за которым поступят более холодные воздушные массы. В середине следующей недели прогнозируется еще один циклон с метелями.

Общее количество осадков в ближайшие десять дней может достичь 30-50 миллиметров.

Эту информацию изучил и опубликовал в Twitter синоптик Янис Тралис, который указал, что в Видземе снежный покров может существенной вырасти и составить 15-20 см, тогда как в Альпах снега выпало столько, что снежный покров вырос еще на один метр.