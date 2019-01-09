﻿ Домбрава: нам обещали жизнь, как в Германии, а что мы получили?, Mixnews.lv

Общество |

Перед вступлением в Евросоюз Латвии гарантировали значительный рост уровня жизни, однако в итоге страна осталась без значимых финансовых учреждений и крупных местных предприятий. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил депутат 13-го Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.

Политик поделился историей из личного опыта: Домбрава написал о том, как в старших классах средней школы его преподавательница призывала совершеннолетних школьников голосовать за присоединение Латвии к Евросоюзу.

"Когда в 2003 году состоялся референдум за вступление Латвии в состав Евросоюза, моя учительница химии пыталась убедить учеников старших классов голосовать за членство в ЕС. Как аргумент она упомянула то, что в Дании высшее образование является бесплатным, заявив, что так же будет и в Латвии, если мы присоединимся к Евросоюзу. На мой контраргумент о том, что вступление в ЕС не означает автоматическое бесплатное высшее образование, если это не прописано в договоре. В свою очередь перейти на бесплатное высшее образование в ближайшие годы за свои средства было бы невозможно. На это учительница заявила, что она знает, что в Дании высшее образование бесплатное так же будет в Латвии, если все проголосуют за присоединение к Евросоюзу", - рассказал он.

Домбрава отметил, что он не раз слышал подобные доводы в защиту вступления в Евросоюз.

"Похожие наивные или осознанно манипулятивные заявления в свое время звучали и от других людей, которые обещали, что вступление в Евросоюз позволит расцвести местным предприятиям, и люди в ближайшие пять или десять лет достигнут уровня жизни, равноценного тому, который существует в Германии", - написал политик.

В своей публикации Домбрава обратил внимание на то, что в Латвии ВВП не только не достиг того, который существует в Германии, но и стала жертвой международных корпораций.

"Прошло 15 лет. Прогресс есть, но он намного медленнее обещанного. Если в 2003 году в Германии номинальный ВВП на одного жителя составлял $31 925, в Латвии он тогда составлял $12 039, то теперь ВВП Латвии приблизился к отметке в $30 000, а в Германии ВВП на одного человека составляет больше $50 000. В Латвии не появились большие предприятия, которые принадлежали бы местным бизнесменам, однако однозначно можно сказать, что многие отрасли, сельскохозяйственные и лесохозяйственные земли стали собственностью иностранцев. Латвия осталась без значимых финансовых учреждений, которые принадлежали бы местным предпринимателям. В то же время существенно увеличился объем денег, которые как заработок "вывозят" из Латвии различные международные компании", - пояснил он.

По словам политика, существующую ситуацию можно было бы использовать на благо страны. Чтобы этого добиться Латвии стоит иметь более эффективное представительство в Европарламенте.

"Ясно, что эти тенденции следовало бы перенаправить в более благоприятное русло для нашего народа. Недопустимо, чтобы на плечах Латвии международные корпорации становятся еще богаче, в свою очередь граждане Латвии вынуждены жить скромно. На национальном уровне сложно что-то менять, если существующую систему защищают некоторые директивы и регламенты. У Латвии также нет достаточного веса в международных институциях, в том числе и в Европарламенте, и в Еврокомиссии, чтобы изменить существующий порядок, но есть ряд стран, которые находятся в аналогичной ситуации. Наши представители в Европе должны быть эффективными, чтобы добиться того, что и другие государства вместе с Латвией поменяли бы существующий порядок. Чтобы на первом месте были интересы общества, а не международных корпораций", - указал Янис Домбрава.