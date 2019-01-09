﻿ "Не оторвать глаз": потенциальный министр поражает своим видом, Mixnews.lv

Общество |

Партия KPV LV выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния депутата Сейма Рамону Петравичу. Прежний кандидат KPV LV на эту должность Иева Крапане отозвала свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Пользователи соцсетей начали обсуждать нового кандидата на эту должность, восхищаться ее возрастом и внешностью.

Так, журналист Элита Вейдемане отметила, что потенциальный министр поражает всех своей красотой.

«Депутат KPV LV Крапане вместе с другими своими однопартийцами узнала, что находится в положении, поэтому отказалась выдвигать свою кандидатуру, хотя ее квалификация соответствовала этой должности. Теперь на этот пост претендует Рамона Петравича, поражая всех своей красотой. «Это моя первая политическая партия, первый политический опыт и определённо последний». Почему Петравича заявила, что это последний? Есть еще другие министерские должности. Есть пост президента или генерального секретаря ООН. У «капевешников» все дороги открыты», - написала Вейдемане на своей странице Facebook.

Известный латвийский дизайнер Гинтс Буде написал, что мужчины такую женщину в Сейме хотят не слышать, а видеть.

Другие пользователи отмечают, что женщина выглядит достаточно вульгарно для политика.

Портал Tautaruna.nra.lv отмечает, что в своем Instagram профиле Крапане выкладывала фотографии с отдыха в открытых нарядах и купальнике, а недавно эти изображения были удалены.

Согласно поданной информации в Центральную избирательную комиссию, Петравича родилась в 1967 году. В 1992 году окончила Рижский технический университет по специальности химическая технология биологически активных соединений. Ранее Петравича была депутатам в самоуправлении Салдуса.

На выборах в Сейм она баллотировалась в Курземе под номером два в списке партии KPV LV. Петравича получила 3503 плюса и 704 раза была вычеркнута.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Раймонд Вейонис выдвинул кандидатом на пост премьера представителя "Нового Единства", евродепутата Кришьяниса Кариньша, который предложил портфель министра благосостояния партии KPV LV.

Фото: facebook.com/ramona.petravica