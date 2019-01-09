﻿ Винькеле: налоги платят все, почему надо еще платить за медуслуги?, Mixnews.lv

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Представленная от объединения партий "Для развития/За" на пост министра здравоохранения Илзе Винькеле в передаче Preses klubs на телеканале Rīga 24 Илзе Винькеле заявила, что деление услуг здравоохранения на две корзины следует отложить на год.

«Я еще летом говорила, что закон технически будет сложно воплотить - от базы данных до распределения между жителями, кто на какую корзину претендует. А во-вторых, этот закон неправилен по своему существу. Медицина финансируется и основного бюджета страны. И этот бюджет пополняется за счет всего — от акциза до налога на добавленную стоимость. Нет такого человека, который бы в Латвии не платил налоги. Все в том или ином виде делают свой вклад в госказну», - пояснила Винькеле.

Она напомнила, что все избранные в Сейм партии выступали против увеличения налогов на рабочую силу.

«Если бюджет пополняют все, то почему мы вдруг решаем, что одну группу трудоустроенных мы осчастливим, а других, например, сотрудников микропредприятий провозгласим неплательщиками налогов. Эта псевдосистема соцстрахования не является честной или солидарной и не решает проблемы финансирования. С моей точки зрения, реализацию этого закона надо придержать до 1 января. Надо попытаться ответить на вопрос, как финансировать услуги здравоохранения. Планируется привлечь финансирование за счет налогов рабочей силы? Но если я правильно помню, то все избранные в Сейм партии говорили, что в Латвии поднимать налоги на рабочую силу недопустимо. Почему мы тогда рассматриваем такой вариант?», - сказала Винькеле.

Напомним, как ранее писал Mixnews, действующий министр здравоохранения Анда Чакша считает, что деление услуг здравоохранения на две корзины откладывать не надо, так как технически оно уже будет возможно в течение ближайших недель.

Фото: flickr.com/izglitibas_ministrija