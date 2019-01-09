﻿ Система страхования здоровья: деление на две корзины могут отложить, Mixnews.lv

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В среду, 9 января, Комиссия Сейма по социальным делам и труду поддержала предложение отложить до лета деление услуг здравоохранения на две корзины.

Комиссия поддержала предложение отложить введение нового порядка до 1 июля, но, как сообщил радио Baltkom председатель комиссии Андрис Скриде, он предложит уточнить дату переноса и отложить деление услуг здравоохранения на две корзины до 1 июня.

По словам Скриде, те, кто уже сделал взнос медицинского страхования, могут не беспокоиться о том, что их деньги пропадут.

"Деньги никуда не пропадут. Система сейчас не работает. Начнет она работать через 5 месяцев, но это крайний срок, больше мы ее откладывать не будем", - указал политик.

Он также отметил, что потенциальный министр здравоохранения Илзе Винькеле также представляет объединение партий "Для развития/За!" и Скриде собирается вести с ней дискуссии на тему системы страхования здоровья.

Комиссии предстоит еще проголосовать за передачу редакции соответствующих поправок к закону на рассмотрение в Сейме.

Как сообщалось ранее, с 2019 года услуги здравоохранения в Латвии планировалось разделить на две корзины - основную и полную.

В основную корзину включены неотложная помощь, в том числе помощь беременным и родовспоможение, государственный скрининг рака и процедуры для пациентов с почечной недостаточностью, услуги семейного врача, диагностические исследования по направлению семейного врача, лечение и компенсируемые лекарства пациентам с психическими заболеваниями, зависимостями, сахарным диабетом и инфекционными заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез и др.).

В полную корзину, полагающуюся застрахованным государством группам жителей, легально работающим и лицам, внесшим добровольные взносы, входят первичное здравоохранение, здравоохранение на дому, лабораторные исследования по направлению врача-специалиста, лечение в дневном стационаре и больнице, медицинская реабилитация, помощь акушерок и врачей-специалистов, все компенсируемые лекарства и медицинские устройства, психотерапевтическая и психологическая помощь, покрытие расходов на лечение в других странах ЕС и Европейской экономической зоны.

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