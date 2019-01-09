﻿ Управляющая парковками компания оштрафована на 50 тысяч евро, Mixnews.lv

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Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) оштрафовал управляющую парковками компанию Cityparks Latvija, сообщили в ЦЗПП.

Как сообщается, 1 января 2017 года по 28 ноября 2018 года в центр поступило 428 жалоб от оштрафованных автомобилистов. Cityparks Latvija штрафовала водителей за неуказание времени начала парковки – например, с помощью специального приспособления, размещенного под лобовым стеклом.

Cityparks выписывал штрафы на 35 евро (сразу в максимальном размере) за незначительные нарушения – если люди забывали зарегистрировать машину или отметить время начала стоянки, указывает ЦЗПП. Причем штраф выписывался почти сразу после того, как водитель припарковался – потребителю не давалось достаточно времени, чтобы ознакомиться с условиями пользования стоянкой, подчеркивает ЦЗПП.

Ознакомившись с правилами автостоянки, ЦЗПП признал их действия нечестными.

Центр наложил на предприятие штраф в размере 50000 евро. Решение ЦЗПП вступило в силу 4 января, даже если компания его обжалует, это ее не освобождает от выполнения наложенных на него правовых обязательств. Если Cityparks Latvija продолжит применять необоснованные штрафы, потребители могут обращаться с жалобами к самому Cityparks Latvija для решения спорной ситуации, сославшись на решение ЦЗПП как доказательство своей правоты, указывает центр.

Фото: Flickr/Sergejs Bižāns