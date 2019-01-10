﻿ Впервые за зиму в Латвии похолодало до -20, Mixnews.lv

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На большей части территории Латгале и Селии температура воздуха в четверг, 10 января, утром опустилась до -18..-20 градусов, свидетельствуют данные станций метеонаблюдений.

20 градусов мороза сегодня утром зафиксировано на Даугавпилсской станции метеонаблюдений. Это самая низкая температура, зарегистрированная в Латвии с 3 марта 2018 года.

Ниже отметки -10 градусов столбик термометра опустился во многих местах в Земгале и Видземе, в Курземе температура воздуха составляет от -1 до -6 градусов.

В юго-восточных районах Латвии во многих местах стоит ясная погода, на остальной территории страны облачно, местами идет небольшой снег. Ветер слабый, местами полное безветрие.

В Риге облачно, мелкий снег, слабый юго-восточный ветер, температура воздуха -9 градусов.

Фото: pixabay.com