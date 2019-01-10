﻿ Пропавшая лиепайчанка Елена Гнебко нашлась живой и здоровой, Mixnews.lv

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42-летняя лиепайчанка Елена Гнебко, пропавшая 31 декабря 2018 года, нашлась живой и здоровой, сообщает Bezvests.lv . Об этом организации рассказали родные женщины.

По словам близких Елены, женщина занималась своими делами, забыв проинформировать о своих планах родных.

Организация Bezvests.lv благодарит всех, кто делился информацией и помогал искать женщину.