﻿ "Сгорело почти все": в селе под Елгавой орудуют пироманы, Mixnews.lv

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В селе Валгундес Елгавского края жителей и предпринимателей терроризируют пироманы, которые за короткий срок времени подожгли несколько объектов и нанесли существенный ущерб инфрастуктуре. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Как отмечает передача, живущему в селе оленеводу подожгли более 400 стогов сена, у других жителей сгорел гараж. Также на одном из участков были сожжены хозяйственная постройка, хлев и автомобиль.

Представители Валгундского предприятия по обработке древесины рассказали журналистам, что был сожжен большой склад компании. По их словам, сгорело почти все.

Как указали пострадавшие, по факту поджогов было подано не одно заявление в полицию, возбуждены уголовные процессы, однако жители ничего не знают о ходе расследования.

У жителей есть догадки по поводу личности поджигателя, однако они не хотят высказывать их открыто, так как боятся новых поджогов.

Как отмечает TV3, несколько лет назад в центре Валгундского села был сожжен магазин, виновник был пойман во время совершения преступления.

Полицейский Юрис Бите рассказал журналистам, что преступник уже отбыл срок в тюрьме и вернулся в село. Однако Бите сомневается, что за новыми поджогами стоит именно он.

Сотрудники полиции каждую ночь патрулируют село.

Фото: pixabay.com