﻿ Будьте готовы: Swedbank отказывается от кодовых карт, Mixnews.lv

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Банк Swedbank с сегодняшнего дня установил лимит платежей, выполняемых с помощью кодовой карты, в размере 100 евро в день, пишет NRA.

Сообщается, что с 7 марта лимит будет сокращен до 50 евро в день, а с 6 июня - до 20 евро.

Между тем, с 14 марта закроется возможность использования кодовой карты для авторизации Swedbank в мобильном приложении. Способом использования мобильного приложения через смартфон станет бесплатная аппликация Smart-ID.

С 1 апреля будет невозможно подтвердить покупку в интернете с помощью кодовой карты для всех пользователей VISA un Mastercard.

Причина – безопасность клиента

Как отметили в Swedbank, кодовые карты не соответствуют современным стандартам безопасности, отказ от них происходит по всей Европе.

Уже в июне этого года Swedbank начнет постепенно закрывать систему кодовых карт, шаг за шагом ограничивая возможности использования этого средства аутентификации. Чтобы поддержать пользователей, у которых нет смартфонов, с июня Swedbank уменьшит стандартные цены на кодовые калькуляторы в два раза. Кроме того, появятся специальные предложения для пенсионеров - для них кодовая карта будет стоить 2 евро. Малообеспеченным карты будут выдаваться бесплатно.

Как действовать клиентам для избавления от неудобств?

Рекомендуется поменять кодовую карту на другой подходящее средство аутентификации, например:

-Smart-ID – бесплатное приложение для смартфонов. Пользователь iOS или Android может бесплатно скачать и активизировать это приложение сам или с помощью консультанта в любом филиале Swedbank.

-Альтернативой является кодовый калькулятор, на который, начиная с 12 июля, уменьшится стандартная цена.

-Электронная карта идентификации – карта идентификации, которая выдается государством.

В интересах клиентов любая информация доступна на официальной странице Swedbank и во всех филиалах банка.

Фото: Flickr/Rutger Blom