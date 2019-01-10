﻿ Редкий гость: в Лиепайском порту заметили дельфина, Mixnews.lv

Редкий гость: в Лиепайском порту заметили дельфина (2)

фото

Общество | 10 января 2019 года, 15:39

В море в районе Лиепаи замечен дельфин. Об этом сообщается на странице Лиепайской специальной экономической зоны в Facebook.

Дельфин был замечен в порту командой лоцманского катера Ausma.

Отметим, в последний раз дельфины были замечены в водах Балтийского моря в 2015 году, тогда их заметили неподалеку от литовской Смильтине на Куршской косе.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Алекс1 час назад
Российский боевой дельфин ,производящий разведку флотилии Латвии)))
1
Ответить
Valet41 минуту назад
Опять Латвия перепутала? и предполагаю приняла Российский подводный дрон под видом дельфина, как будто это настоящий живой дельфин, могли бы и выловить и посмотреть Российскую электронную начинку. Россия наверное опять будет вмешиваться в Европейские выборы? Думаю, что Рука Москвы всегда рядом с организаторами затевавшие военные действия против России.
Ответить