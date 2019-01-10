﻿ Редкий гость: в Лиепайском порту заметили дельфина, Mixnews.lv

Редкий гость: в Лиепайском порту заметили дельфина (2)
Общество | 10 января 2019 года, 15:39
В море в районе Лиепаи замечен дельфин. Об этом сообщается на странице Лиепайской специальной экономической зоны в Facebook.
Дельфин был замечен в порту командой лоцманского катера Ausma.
Отметим, в последний раз дельфины были замечены в водах Балтийского моря в 2015 году, тогда их заметили неподалеку от литовской Смильтине на Куршской косе.
Фото: pixabay.com
Российский боевой дельфин ,производящий разведку флотилии Латвии)))
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Опять Латвия перепутала? и предполагаю приняла Российский подводный дрон под видом дельфина, как будто это настоящий живой дельфин, могли бы и выловить и посмотреть Российскую электронную начинку. Россия наверное опять будет вмешиваться в Европейские выборы? Думаю, что Рука Москвы всегда рядом с организаторами затевавшие военные действия против России.
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