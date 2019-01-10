﻿ Редкий гость: в Лиепайском порту заметили дельфина, Mixnews.lv

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В море в районе Лиепаи замечен дельфин. Об этом сообщается на странице Лиепайской специальной экономической зоны в Facebook.

Дельфин был замечен в порту командой лоцманского катера Ausma.

Отметим, в последний раз дельфины были замечены в водах Балтийского моря в 2015 году, тогда их заметили неподалеку от литовской Смильтине на Куршской косе.

Фото: pixabay.com