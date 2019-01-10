﻿ "Мама, спаси!": в Даугавпилсе врачи связали ребенка, чтобы поставить катетер, Mixnews.lv

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В редакцию портала Grani.lv обратилась молодая мама, которая рассказала о неприятном опыте посещения Даугавпилсской региональной больницы.

По словам женщины, накануне нового года ее дети заболели желудочным вирусом. В аптеке ей дали круглосуточный номер диспетчера-врача в Риге. Специалист, по словам женщины, сказал ей, что если тошнота не прекратится через четыре часа, то необходимо отправляться в больницу "прокапаться". Женщина с детьми так и поступила - поехала в детское отделение инфекционной Даугавпилсской больницы, где, по ее словам, "началась жесть".

Она приводит диалог между ней и медсестрой.

– Располагайся, а мы пошли катетер вставлять.

– Стойте, куда ее одну? А я?!

– Не надо тебе туда идти.

"Ну, я поверила им, врачи лучше знают. Слышу, как она орет гвалтом. Мне стало не по себе вообще, думаю, что там такое происходит, войти или нет, что делать?! Тогда дочь закричала: мама, ты где? Помоги мне, спаси", - рассказала женщина.

По ее словам, войдя в палату, она увидела следующую картину: дочь лежит, связанная каким-то полотном (возможно, эта была пеленка), одна медсестра лежит на ней, вторая, выворачивая ребенку руку, пытается вставить катетер. Одна из медсестер, рассказала мама, при ее виде испугалась, покраснела и начала кричать:

"Зачем ты сюда вошла? Пока тебя не было - все хорошо было!"

По словам женщины, она все ровно вошла и села рядом с дочкой, начала успокаивать ее. Спустя некоторое время девочке стало лучше, она уснула.

С утра, по словам возмущенной мамы, в отделении наблюдалась такая же картина.

"Мамы стояли, локти кусали за дверьми, слушая, как орет их ребенок! У меня болело сердце за своего, которому было плохо очень, а тут привезли в больницу, забрали какие-то злые тетки от мамы, связали и пытались причинить боль! После этого дочь боится врачей до дрожи", - рассказала она.

"Что это за садизм? Ведь для ребенка (2,9 года) это садизм. Врачи, уважаемые, вы, когда учились, проходили уроки детской психологии? Неужели по-другому нельзя?! И вообще, что это за методы такие? Закон такой есть, что от родителя могут забрать ребенка и черт знает, что там с ним делать? Я понимаю, чтобы вылечить ребенка, нужно вставить катетер. Но не таким же образом его вставлять!", - заключила женщина.

Grani.lv связался с заведующей инфекционным отделением Даугавпилсской больницы Эйженией Ивановой, которая рассказала, что процедурный кабинет - это та же операционная, куда нельзя заходить всем желающим. Поэтому матерей маленьких пациентов при проведении катетеризации обычно просят подождать за дверью. Если мать ребенка настаивает на своем присутствии во время процедуры, то в этом случае делаются исключения, сказала специалист.

Даугавпилсская региональная больница, фото: Flcikr/Dāvis Kļaviņš

Также Grani.lv отмечает, что в клиниках Англии подобная процедура проводится иначе. Там, как выяснили журналисты, место, где планируется установить катетер, обрабатывается специальным кремом, снижающим на непродолжительное время чувствительность кожи, ребенка во время процедуры поддерживает его семья, а медперсонал занят не только тем, чтобы воткнуть в руку малыша иголку, но и отвлекает его - чтобы провести процедуру с наименьшим стрессом для ребенка, заключает портал.