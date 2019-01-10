﻿ В Эстонии местные огурцы в четыре раза дороже, чем в Латвии, Mixnews.lv

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В соцсетях распространилась фотография, сделанная в латвийском супермаркете Rimi, из которой следует, что килограмм огурцов из эстонской волости Луунья стоит по полной цене 1,49 евро, а со скидкой - 1,29 евро. В то же время в эстонском интернет-магазине Selver килограмм эстонских огурцов стоит 5,49 евро, пишет эстонское издание Postimees.

По словам Райво Кюласеппа, члена правления фирмы Grüne Fee, занимающийся выращиванием огурцов из Луунья, дело как в наценке со стороны магазина, так и в том, что в Эстонии и Латвии разные цены.

"Знаю, что наши огурцы продавались как за 5,99 евро, так и за 4,99 евро, однако обе розничные сети получили продукт по одной и той же цене. Но в государствах разные цены, ничего не поделаешь", - рассказал Сепп.

Выгодная цена в Латвии связана также с тем, что в Латвии лууньяские огурцы не являются отечественным продуктом.

"Поскольку в Латвии это все-таки импортный продукт, чтобы быть там конкурентноспособным, он должен стоить более ли менее столько же, сколько другие огурцы", - сказал Сепп.

Как отмечает Postimees , если просмотреть сайты эстонских розничных сетей, то выясняется, что в местных магазинах килограмм огурцов из Луунья стоит от 4,89 до 5,49 евро.

Фото: lounaeestlane.ee