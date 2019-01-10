﻿ После реконструкции откроется гастрономический павильон Центрального рынка, Mixnews.lv

После реконструкции откроется гастрономический павильон Центрального рынка (2)
Общество | 10 января 2019 года, 19:45
15 января для посетителей после реновации откроется гастрономический павильон Центрального рынка Риги.
В павильоне разместятся торговые места производителей "Skrīveru Saldumi", "Dimdiņi", "Austrumu Garšas", "Lāči", "Ēlande ", "Latgolys Golds", "Straupes piens", "Latgales piens" и других предприятий.
Посетителям будет предложен также широкий ассортимент продукции домашнего производства и бакалейных товаров.
Параллельно продолжатся работы по благоустройству зоны общепита, которая вскоре тоже будет открыта для посетителей.
13 января на реконструкцию будет закрыт молочный павильон рынка.
фото: Rīgas Centrāltirgus / Riga Central Market
Ой ну усееее. У бабок праздник. В день открытия в 6 утра попрут.
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Ceru, ka sajà gadijumà KNAB nevajadzès izmeklèt so gadìjumu?
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