﻿ После реконструкции откроется гастрономический павильон Центрального рынка, Mixnews.lv

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15 января для посетителей после реновации откроется гастрономический павильон Центрального рынка Риги.

В павильоне разместятся торговые места производителей "Skrīveru Saldumi", "Dimdiņi", "Austrumu Garšas", "Lāči", "Ēlande ", "Latgolys Golds", "Straupes piens", "Latgales piens" и других предприятий.

Посетителям будет предложен также широкий ассортимент продукции домашнего производства и бакалейных товаров.

Параллельно продолжатся работы по благоустройству зоны общепита, которая вскоре тоже будет открыта для посетителей.

13 января на реконструкцию будет закрыт молочный павильон рынка.

фото: Rīgas Centrāltirgus / Riga Central Market