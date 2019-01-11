﻿ В Межапарке проведут вырубку "агрессивного" клена и кустарника, Mixnews.lv

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Чтобы обеспечить сохранение соснового леса, Rīgas meži в конце января начнет вырубку деревьев в Межапарке, сообщил член правления предприятия Эдгар Вайкулис.

Несколько десятилетий лес в Межапарке рос, как придется, без особого вмешательства людей, если не считать вырубку опасных деревьев и подлеска. Однако с течением времени и развитием парка в него проникли некоторые виды лиственных деревьев, самый "агрессивный" из которых - клен. Все это пагубно действует на растущие в парке сосны, а слой опавших листьев мешает росту молодых деревьев, сказал Вайкулис.

Небольшое вмешательство человека поможет остановить процесс замены сосен лиственными деревьями. Специалисты Rīgas meži разработали план развития Межапарка, который предусматривает уход за лесом в течение восьми лет.

Клены будут вырубаться там, где они мешают соснам, также будет вырубаться кустарник. Основные работы планируются зимой и весной, когда в парке меньше посетителей. В местах проведения лесных работ будут установлены ограничения, временно закрыты дорожки.

Планируется, что работы начнутся в конце января.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download