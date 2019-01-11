﻿ В Латвии большинство балконов "хрущевок" - в критическом состоянии, Mixnews.lv

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Многие балконы многоэтажных домов времен Хрущева уже существенно изношены, находятся в критическом состоянии или даже подлежат демонтажу, сообщают строительные специалисты после исследования по заказу Министерства экономики, передает LNT Ziņas.

Инженеры осмотрели балконы в Риге, Елгаве и Резекне. Большей половине из 2000 исследованных балконов в ближайшем году нужны изменения. Объемные работы нужны и меньшей части осмотренных балконов, но есть и такие, которые вообще больше нельзя использовать, отмечают эксперты.

"Согласно подсчетам, расходы на один балкон составляют более 200 евро, но в отдельных случаях эта сумма может достигать и тысячи. Например, полный демонтаж старого балкона и установка нового обойдется в 4000 евро. Есть разные варианты: можно балкон укрепить, демонтировать старый и поставить новый, или же снять балкон вовсе",- рассказал представитель минэкономики Эдмундс Валантис.

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks сообщило, что компании известно, в каком состоянии находятся местные балконы, в соответствии с этим и будут приниматься решения.

Фото: pereplanirovkamos.ru