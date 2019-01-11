﻿ Cityparks Latvija: мы всегда штрафуем водителей по справедливости, Mixnews.lv

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Обслуживающая платные автостоянки фирма Cityparks Latvija отреагировала на решение Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) наказать оператора автостоянок на 50 000 евро за нечестную коммерческую практику.

Руководитель предприятия Марис Приедниекс в распространенном для СМИ заявлении подчеркнул, что не согласен с этим решением. Он, по его словам, не соответствует интересам добросовестных автоводителей и будет обжаловано в суде.

Представитель предприятия указал, что штраф за ненадлежащее использование автостоянок - это последнее средство, чтобы мотивировать водителей соблюдать условия, и защищать честных водителей, предлагая им соразмерные цены на услуги. Чтобы избежать применения штрафов, Cityparks призывает автоводителей соблюдать размещенные на автостоянке дорожные знаки, указатели и правила пользования.

"Если сейчас принятое решение не будет изменено, оно не защитит потребителей, а наоборот - создаст ситуацию, когда добросовестным пользователям автостоянок придется платить больше, чтобы покрыть расходы на содержание автостоянок вместо неплательщиков. В своей деятельности мы всегда фокусировались на максимальном сотрудничестве со всеми причастными сторонами: клиентами, надзорными органами - однако теперь вынуждены будем обратиться за защитой в суд", – подчеркнул Приедниекс.

В ЦЗПП ранее сообщили, что с 1 января 2017 года по 28 ноября 2018 года в центр обратились 428 потребителей с жалобами в связи с действиями Cityparks Latvija, применявшему к потребителям неустойки за несоответствующее использование услуг автостоянок.

ЦЗПП признал несправедливой коммерческую практику Cityparks Latvija, так как потребителям предлагаются или применены не соответствующие нормативам условия договора и несправедливые условия договора о неустойке, не обеспечено соответствующее интересам потребителей рассмотрение жалоб по существу, а также не обеспечено достаточное время ознакомиться с условиями договора и выполнить предусмотренные ими действия.

Фото: Flickr/TheTruthAbout