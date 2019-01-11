﻿ Cityparks Latvija: мы всегда штрафуем водителей по справедливости, Mixnews.lv

Cityparks Latvija: мы всегда штрафуем водителей по справедливости (11)
Обслуживающая платные автостоянки фирма Cityparks Latvija отреагировала на решение Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) наказать оператора автостоянок на 50 000 евро за нечестную коммерческую практику.
Руководитель предприятия Марис Приедниекс в распространенном для СМИ заявлении подчеркнул, что не согласен с этим решением. Он, по его словам, не соответствует интересам добросовестных автоводителей и будет обжаловано в суде.
Представитель предприятия указал, что штраф за ненадлежащее использование автостоянок - это последнее средство, чтобы мотивировать водителей соблюдать условия, и защищать честных водителей, предлагая им соразмерные цены на услуги. Чтобы избежать применения штрафов, Cityparks призывает автоводителей соблюдать размещенные на автостоянке дорожные знаки, указатели и правила пользования.
"Если сейчас принятое решение не будет изменено, оно не защитит потребителей, а наоборот - создаст ситуацию, когда добросовестным пользователям автостоянок придется платить больше, чтобы покрыть расходы на содержание автостоянок вместо неплательщиков. В своей деятельности мы всегда фокусировались на максимальном сотрудничестве со всеми причастными сторонами: клиентами, надзорными органами - однако теперь вынуждены будем обратиться за защитой в суд", – подчеркнул Приедниекс.
В ЦЗПП ранее сообщили, что с 1 января 2017 года по 28 ноября 2018 года в центр обратились 428 потребителей с жалобами в связи с действиями Cityparks Latvija, применявшему к потребителям неустойки за несоответствующее использование услуг автостоянок.
ЦЗПП признал несправедливой коммерческую практику Cityparks Latvija, так как потребителям предлагаются или применены не соответствующие нормативам условия договора и несправедливые условия договора о неустойке, не обеспечено соответствующее интересам потребителей рассмотрение жалоб по существу, а также не обеспечено достаточное время ознакомиться с условиями договора и выполнить предусмотренные ими действия.
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