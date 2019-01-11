﻿ Мужчина сделал предложение возлюбленной на концерте Бусулиса, Mixnews.lv

Мужчина сделал предложение возлюбленной на концерте Бусулиса (2)
Общество | 11 января 2019 года, 17:22
На концерте певца, композитора Интарса Бусулиса и группы Abonementa orķestris, который проходил в Лиепае, мужчина сделал предложения своей возлюбленной, выйдя на сцену.
Девушка ответила согласием, после чего Бусулис спел песню "Туманное утро", а влюбленная пара танцевала на сцене медленный танец.
Фото: facebook.com/debusulmusic
Интересно, сколько им это стоило?
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Я думала бусклису мужчина сделал предоожение. Было бы более логично
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