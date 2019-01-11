﻿ Мужчина сделал предложение возлюбленной на концерте Бусулиса, Mixnews.lv

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На концерте певца, композитора Интарса Бусулиса и группы Abonementa orķestris, который проходил в Лиепае, мужчина сделал предложения своей возлюбленной, выйдя на сцену.

Девушка ответила согласием, после чего Бусулис спел песню "Туманное утро", а влюбленная пара танцевала на сцене медленный танец.

Фото: facebook.com/debusulmusic