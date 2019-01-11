﻿ Мужчина сделал предложение возлюбленной на концерте Бусулиса, Mixnews.lv

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Мужчина сделал предложение возлюбленной на концерте Бусулиса (2)

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Общество | 11 января 2019 года, 17:22

На концерте певца, композитора Интарса Бусулиса и группы Abonementa orķestris, который проходил в Лиепае, мужчина сделал предложения своей возлюбленной, выйдя на сцену.

Девушка ответила согласием, после чего Бусулис спел песню "Туманное утро", а влюбленная пара танцевала на сцене медленный танец.

Фото: facebook.com/debusulmusic

Комментарии 2
Н-да2 часа назад
Интересно, сколько им это стоило?
1
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Miss Ann Thrope2 часа назад
Я думала бусклису мужчина сделал предоожение. Было бы более логично
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