﻿ На Островном мосту до мая ограничат движение, Mixnews.lv

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В связи с ремонтными работами на Островном мосту с 14 января по 30 апреля будет ограничено движение транспорта от путепровода на ул. Краста до ул. Баускас, сообщает Департамент сообщения Рижской думы.

Подрядчик во время проведения работ должен обеспечить объездные пути и установить соответствующие дорожные знаки.

Строительные работы на Островном мосту планируется полностью завершить в 2020 году. Ремонт проводит общество ACB un Tilts, стоимость работ составляет 19,6 млн евро.

85% расходов по проекту покрывается из финансирования Фонда выравнивания ЕС.

Источник: Rus.lsm.lv