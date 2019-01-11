﻿ Евродепутат об ассимиляции русских: это как в США предложить отбелить чернокожих, Mixnews.lv

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Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом раскритиковала политическую рекламу, которая была размещена в Таллине партией Eesti 200.

Тоом назвала размещение на улицах плакатов «Здесь только эстонцы» и «Здесь только русские» призывом из мультикультурной страны сделать монокультурную, уничтожив русское образование в Эстонии.

"Да, уничтожение русского образования покончит с сегрегацией, но только в том смысле, что взамен получит ассимиляцию. С таким же успехом можно было предлагать красить детей чернокожих американцев в белый цвет. Перекрасился - и никаких проблем! Так и тут... Единая Эстония для тебя возможна, если ты согласишься сделать из себя эстонца. Противно. Это реклама жестокий эксперимент. Такой же, как и призыв перевести детсады и школы только на эстонский. Масса вопросов, никакого сочувствия", - сказала евродепутат.

Фото: novonews.net