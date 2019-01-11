﻿ Евродепутат об ассимиляции русских: это как в США предложить отбелить чернокожих, Mixnews.lv

Евродепутат об ассимиляции русских: это как в США предложить отбелить чернокожих (7)

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Общество | 11 января 2019 года, 17:49

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом раскритиковала политическую рекламу, которая была размещена в Таллине партией Eesti 200.

Тоом назвала размещение на улицах плакатов «Здесь только эстонцы» и «Здесь только русские» призывом из мультикультурной страны сделать монокультурную, уничтожив русское образование в Эстонии.

"Да, уничтожение русского образования покончит с сегрегацией, но только в том смысле, что взамен получит ассимиляцию. С таким же успехом можно было предлагать красить детей чернокожих американцев в белый цвет. Перекрасился - и никаких проблем! Так и тут... Единая Эстония для тебя возможна, если ты согласишься сделать из себя эстонца. Противно. Это реклама жестокий эксперимент. Такой же, как и призыв перевести детсады и школы только на эстонский. Масса вопросов, никакого сочувствия", - сказала евродепутат.

Фото: novonews.net

Комментарии 7
НЕГРитянка1 час назад
А ведь тут она права. Кем ты родился, тем ты и должен оставаться - хоть цыганкой, хоть ведьмой, хоть еще чем-то. Это твоя судьба. Не надо никого "очеловечивать".
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Alex1 час назад
Молодец дама !Тут где-то фотка с Европарламента хорошая - цвет титульных латышей в Европе - Вайдере,Калниете,Зиле,Кариньш и кАнечна ДомбровскиС.Все вместе взятые в подмётки этой даме не годятся...
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ассимиляция1 час назад
это-хороводы 16марта,факельные шествия со свастикой,ненависть к России,забвение своей истории,культуры,корней.Старшему поколению это не грозит,за детей страшно.
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