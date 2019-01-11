﻿ Синоптики предупреждают о скользких дорогах, Mixnews.lv

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В пятницу вечером начиная с северо-запада осадки в Латвии прекратятся, небо прояснится, дороги обледенеют, прогнозируют синоптики.

Ночью облачность снова увеличится. В субботу повсеместно ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде снега, возможны прояснения.

Западный, северо-западный ветер будет слабым до умеренного, на морском побережье его скорость в порывах может достигать 14 м/сек.

Температура воздуха - от -2 до +3 градусов, в темное время суток - от -3 до -6 градусов.

В Риге в субботу ожидается частичная облачность, небольшой кратковременный снегопад, умеренный западный, северо-западный ветер, температура воздуха - около 0 градусов.