﻿ "Калакольчик и звездачка": мама возмущена безграмотностью учителей, Mixnews.lv

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"Калакольчик и звездачка": мама возмущена безграмотностью учителей (3)

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Общество | 11 января 2019 года, 18:06

Пользовательница Facebook Анна Иванова опубликовала на своей странице сообщение, в котором пожаловалась на безграмотность учителей начальных классов.

«Подошла ко мне сегодня дочка-первоклассница и спросила, почему учительница по латышскому языку написала на доске «кАлАкольчик» и «звёздАчка». Поскольку это новый педагог, я подумала, что мой ребенок что-то перепутал или просто еще не привык к ее почерку. Я поинтересовалась у других родителей. И действительно, у всех детей в тетрадях написано «кАлАкольчик и звездАчка»», - написала мама.

Она добавила, что напрасно учителя жалуются на чрезмерную увлеченность детей смартфонами и на отсутствие интереса к учебе.

«Месяц назад посмеялась над исправлениями классного руководителя в контрольной работе дочери. Учитель исправил слово «папоротник» на «папртник». Теперь сижу, смотрю на эту «звёздачку» и что-то уже совсем не смешно», - отметила Анна.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100004502133868

Комментарии 3
Ага1 час назад
То ли еще будет...
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Задорнов Михаил1 час назад
Ну тупые .......а как иначе .....это не СССР
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Бирюк1 час назад
Страдают люди от грамотности, пасквили учеников, от таких учителей, мы читаем в комментариях.
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