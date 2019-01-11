﻿ "Калакольчик и звездачка": мама возмущена безграмотностью учителей, Mixnews.lv

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Пользовательница Facebook Анна Иванова опубликовала на своей странице сообщение, в котором пожаловалась на безграмотность учителей начальных классов.

«Подошла ко мне сегодня дочка-первоклассница и спросила, почему учительница по латышскому языку написала на доске «кАлАкольчик» и «звёздАчка». Поскольку это новый педагог, я подумала, что мой ребенок что-то перепутал или просто еще не привык к ее почерку. Я поинтересовалась у других родителей. И действительно, у всех детей в тетрадях написано «кАлАкольчик и звездАчка»», - написала мама.

Она добавила, что напрасно учителя жалуются на чрезмерную увлеченность детей смартфонами и на отсутствие интереса к учебе.

«Месяц назад посмеялась над исправлениями классного руководителя в контрольной работе дочери. Учитель исправил слово «папоротник» на «папртник». Теперь сижу, смотрю на эту «звёздачку» и что-то уже совсем не смешно», - отметила Анна.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100004502133868