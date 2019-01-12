﻿ Прогноз на неделю: непостоянная погода со снегопадами и дождями (+ОПРОС), Mixnews.lv

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На следующей неделе ожидается непостоянная погода со снегопадами, метелями и дождями, прогнозируют синоптики.

В субботу местами выглянет солнце, температура воздуха будет около нуля, возможны осадки преимущественно в виде снега. В воскресенье, с приближением нового циклона, небо затянут тучи, ожидается снег и небольшой дождь.

В понедельник во многих регионах прогнозируются сильные снегопады и метели.

В течение недели Латвию пересечет несколько циклонов с обильными осадками, и толщина снежного покрова местами в Видземе и Латгале превысит 30 сантиметров.