﻿ Прогноз на неделю: непостоянная погода со снегопадами и дождями (+ОПРОС), Mixnews.lv

Прогноз на неделю: непостоянная погода со снегопадами и дождями (+ОПРОС) (2)
Общество | 12 января 2019 года, 09:33
На следующей неделе ожидается непостоянная погода со снегопадами, метелями и дождями, прогнозируют синоптики.
В субботу местами выглянет солнце, температура воздуха будет около нуля, возможны осадки преимущественно в виде снега. В воскресенье, с приближением нового циклона, небо затянут тучи, ожидается снег и небольшой дождь.
В понедельник во многих регионах прогнозируются сильные снегопады и метели.
В течение недели Латвию пересечет несколько циклонов с обильными осадками, и толщина снежного покрова местами в Видземе и Латгале превысит 30 сантиметров.
Skaista ziema.
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