﻿ В Риге пройдет марш за социальную справедливость, Mixnews.lv

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Русский союз Латвии (РСЛ) сегодня, 12 января, проведет в Риге акцию протеста против социального и национального неравенства. Об этом организация сообщает в фейсбуке.

Марш за социальную справедливость начнется в 12.00 на Домской площади, откуда его участники отправятся к Рижскому замку и Сейму.

РСЛ призывает присоединиться к акции всех, кто хочет выразить несогласие с политикой латвийских властей и потребовать изменений.

"Опыт протестного движения во Франции и в других европейских странах показывает, как много может достичь разгневанный народ. У рижан есть еще больше оснований для недовольства, чем у парижан. Так наберемся смелости и скажем это публично", - говорится в обращении партии.

Как заявляет РСЛ, Латвия должна "излечиться от трех главных недугов" - социального неравенства, кризис и немощности государственной власти и коррупции чиновников, а также отказаться от реформы образования, предусматривающей перевод обучения на латышский язык.

В Службе государственной безопасности агентству ЛЕТА сообщили, что информированы об акции РСЛ и считают ее частью предвыборной кампании в Европарламент, при этом партия использует актуальные темы и громкие лозунги, нацеленные на раскол общества.