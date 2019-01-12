﻿ В соцсетях призывают надеть "желтые жилеты" и выйти на митинг к Сейму, Mixnews.lv

Общество |

22 января утром может состояться голосование в Сейме за правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое единство") и на этот же день назначена народная демонстрация у парламента, сообщает Русское вещание LTV7. Созывается протест через социальные сети. За происходящим следит Государственная служба безопасности, которая предупреждает о возможных провокациях радикалов.

Сообщение в сети Facebook с призывом прийти на митинг 22-го января собрало уже более 8 тысяч репостов. Его автор рассказал Русскому вещанию LTV7, что организацией митинга не занимается, а лишь рекламирует его. Цели демонстрации заявлены следующие: запросить перевыборы, протестовать против создания правительства партией "Единство" и поддержать Алдиса Гобземса и партию KPV LV. Впрочем, сам автор поста проживает в Великобритании.

Между тем Алдис Гобземс заявил, что ничего не знает о готовящейся акции. При том говорит, что партия и он сам поддерживать акцию не будет, чтобы потом никто не говорил, что она организуется для политических интересов: "Самое важное, что люди сами хотят показать свое мнение".

Исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич рассказал журналистам, что в самоуправление заявления о желании провести 22-го января мероприятия у парламента не поступало.

Между тем в бывшей Полиции безопасности, а ныне Государственной службе безопасности сообщили, что следят за предполагаемой акцией.

"Государственная служба безопасности информирована о планируемой акции у Сейма 22 января и в рамках своей компетенции обратит внимание на ход мероприятия. Нужно учитывать, что на любом общественном мероприятии существует риск, что радикально настроенные люди могут использовать его для осуществления своих целей. Полиция безопасности обращает внимание на то, что заявка на мероприятие не подана, как это предусматривает закон. В связи с этим у учреждений, обеспечивающих безопасность и порядок нет информации об организаторах. Это увеличивает риски провокаций от радикально настроенных персон. Напоминаем, за организацию незарегистрированного мероприятия предусмотрена административная ответственность", - заявили в службе.

Журналистам удалось связаться и с предполагаемыми организаторами митинга. Проживающая в Голландии Марита де Бруйн рассказала, что мероприятие устраивают 4 человек, трое из которых находятся в Латвии, а саму идею придумала именно она. Кроме того женщина подтвердила, что акция проводится в поддержку именно Алдиса Гобземса и KPV LV, а заявка в Рижскую думу о проведении митинга была подана сегодня после обеда.

Добавим, что Алдис Гобземс заявил, что не будет поддерживать правительство Кришьяниса Кариньша, тогда как представляемая им партия KPV LV, кажется, готова войти в Кабинет министров.