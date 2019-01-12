﻿ На марш за социальную справедливость собрались сотни людей, Mixnews.lv

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Сегодня в Риге прошла акция протеста против социального и национального неравенства.

Самыми заметными участниками акции были лидеры РСЛ Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов, а также активист Александр Гапоненко, против которого правоохранительные органы начали ряд дел.

Марш за социальную справедливость начался в 12.00 на Домской площади, откуда его участники отправились к Рижскому замку и Сейму.

В акции приняли участие несколько сотен людей, передает корреспондент Mixnews. Они держали плакаты с надписями: "Хватит пилить евроденьги", "Русским детям - русские школы", "Нам не все равно" и т.д.

Акцию организовал Русский союз Латвии. Организация призывала присоединиться к маршу всех, кто хочет выразить несогласие с политикой латвийских властей и потребовать изменений.

"Опыт протестного движения во Франции и в других европейских странах показывает, как много может достичь разгневанный народ. У рижан есть еще больше оснований для недовольства, чем у парижан. Так наберемся смелости и скажем это публично", - говорилось в обращении партии.

Как заявляет РСЛ, Латвия должна "излечиться от трех главных недугов" - социального неравенства, кризис и немощности государственной власти и коррупции чиновников, а также отказаться от реформы образования, предусматривающей перевод обучения на латышский язык.

В Службе государственной безопасности агентству ЛЕТА сообщили, что информированы об акции РСЛ и считают ее частью предвыборной кампании в Европарламент, при этом партия использует актуальные темы и громкие лозунги, нацеленные на раскол общества.