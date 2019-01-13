﻿ В воскресенье возобновятся снегопады, Mixnews.lv

В воскресенье возобновятся снегопады
Общество | 13 января 2019 года, 10:24
В воскресенье, 13 января, в Скандинавии усилится циклон, в понедельник он достигнет Латвии, и в эти дни ожидаются осадки, а затем придет новый циклон, прогнозировали синоптики.
Больше всего осадков, в основном в виде снега, будет в понедельник. В западной и центральной части страны в начале следующей недели ожидается сильная метель. Слой снега местами станет на 10 см толще.
В воскресенье по всей Латвии будет пасмурно, ночью местами пройдет небольшой снег, в западных районах и дождь.
Температура ночью опустится до -2..-9 градусов, днем повысится до +2..-3.
В Риге температура ночью опустится до - 5 градусов, днем будет около нуля.