﻿ В воскресенье возобновятся снегопады, Mixnews.lv

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В воскресенье, 13 января, в Скандинавии усилится циклон, в понедельник он достигнет Латвии, и в эти дни ожидаются осадки, а затем придет новый циклон, прогнозировали синоптики.

Больше всего осадков, в основном в виде снега, будет в понедельник. В западной и центральной части страны в начале следующей недели ожидается сильная метель. Слой снега местами станет на 10 см толще.

В воскресенье по всей Латвии будет пасмурно, ночью местами пройдет небольшой снег, в западных районах и дождь.

Температура ночью опустится до -2..-9 градусов, днем повысится до +2..-3.

В Риге температура ночью опустится до - 5 градусов, днем будет около нуля.