﻿ Минблаг: в Латвии стали реже усыновлять детей, Mixnews.lv

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Минблаг: в Латвии стали реже усыновлять детей (1)

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Общество | 13 января 2019 года, 10:10

В 2018 году в Латвии усыновлен 151 ребенок, что на 44 ребенка или более чем на пятую часть меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

Кроме того в прошлом году 49 детей было усыновлено за границу, что на 19 меньше, чем годом ранее, а жители Латвии усыновили на 25 детей м меньше, или 102 ребенка.

В прошлом году жители Латвии также усыновляли маленьких детей - 93 из 102 усыновленных детей были в возрасте до 10 лет и только девять - от 10 до 18 лет.

За границу усыновлено 32 ребенка в возрасте старше 10 лет и 17 детей в младшем возрасте.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Patriot2 минуты назад
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