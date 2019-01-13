﻿ Минблаг: в Латвии стали реже усыновлять детей, Mixnews.lv

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В 2018 году в Латвии усыновлен 151 ребенок, что на 44 ребенка или более чем на пятую часть меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

Кроме того в прошлом году 49 детей было усыновлено за границу, что на 19 меньше, чем годом ранее, а жители Латвии усыновили на 25 детей м меньше, или 102 ребенка.

В прошлом году жители Латвии также усыновляли маленьких детей - 93 из 102 усыновленных детей были в возрасте до 10 лет и только девять - от 10 до 18 лет.

За границу усыновлено 32 ребенка в возрасте старше 10 лет и 17 детей в младшем возрасте.

Фото: pixabay.com