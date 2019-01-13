﻿ Bezvests.lv: 27-летний Никс Салениекс нашелся живым и невредимым, Mixnews.lv

Общество |

В воскресенье, 13 января, объявленный в розыск в Лиепае 20 декабря 2018 года 27-летний Никс Салениекс нашелся - он вернулся домой живым и невредимым. Об этом руководителю Курземского отделения организации Bezvests.lv сообщила сестра пропавшего.

С 20 декабря прошлого года парень жил в лесу между Гробиней и Лиепаей. По словам близких, он проверял таким образом свои способности к выживаемости в природных условиях, сообщает организация. Никс предупреждал своих родных о том, что собирается пожить в лесу, но они не восприняли это всерьез и очень волновались из-за его долгого отсутствия. Своими силами найти его не смогли, потому и объявили парня в розыск.

Организация Bezvests.lv благодарит всех, кто помогал искать пропавшего парня и распространял информацию о нем.

Фото: Bezvests.lv