﻿ Должностное лицо ГПСС хотят обвинить в избиении человека, Mixnews.lv

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Бюро внутренней безопасности (БВБ) предложило прокуратуре начать уголовное преследование должностного лица Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) за нанесенные телесные повреждения во время конфликта с частным лицом, сообщили в БВБ.

Как отметили в БВБ, между сотрудником ГПСС и частным лицом возникли разногласия, которые переросли в физический конфликт. Бюро предлагает предъявить работнику ГПСС обвинение за намеренное нанесение легких телесных повреждений.

За это преступление должностному лицу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, принудительных работ или штрафа.