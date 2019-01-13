﻿ Отстраненный от работы директор департамента РД получил более 46 000 евро, Mixnews.lv

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С того момента как мэр Риги Нил Ушаков в августе 2016 года отстранил от должности директора департамента сообщения Виталия Рейнбаха, самоуправление выплатило ему зарплату на общую сумму в 46 189 евро. Об этом агентству LETA рассказала представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

По ее словам, эта сумма была выплачена Рейнбаху за период с августа 2016 года до декабря 2018 года.

Сам Рейнбах заявил, что в нескольких процессах судопроизводства он доказал необоснованность и противозаконность направленного против него распоряжения. По его словам, в декабре прошлого года судопроизводство о решении Ушакова отстранить его от должности директора департамента сообщения было завершено. Судопроизводство прекратилось, а дело закрыли, поскольку суд постановил, что у Рижской думы не было юридического основания для подачи иска против Рейнбаха.

В Рижском окружном суде журналистам указали, что в суд поступила жалоба от Рижской думы, которая будет рассмотрена 4 февраля. Как рассказали в столичном самоуправлении, жалоба была подана с аргументами о том, что срок для реализации права иска в усмотрении думы не просрочен.

Между тем Рейнбах напомнил, что ранее распоряжение Ушакова было признано противозаконным и в суде первой инстанции, так и в апелляционных и кассационных инстанциях.

"Несмотря на то, что все судебные инстанции решили о противозаконности данного распоряжения, до сих пор не могу полноправно выполнять свои обязанности на должности директора департамента сообщения, так как мне присвоен статус простоя. По этой причине я уже длительное время нахожусь зажатым между двумя мельницами.С одной стороны, в мою сторону постоянно звучат упреки о том, что я продолжаю получать зарплату, а с другой стороны, я, согласно трудовому закону, каждый день прихожу на работу и жду отмену простоя, чтобы возобновить выполнение должностных обязанностей", - заявил Рейнбах.

В 2017 году летом он подал иск об отмене статуса простоя в суд первой инстанции, в свою очередь в прошлом году 20 ноября он подал апелляционную жалобу в Рижский окружной суд.

Напомним, директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах был юридически неправильно отстранен от работы директора департамента.

Он продолжил ежедневно приходить в положенное время на работу, чтобы быть в распоряжении своего работодателя и получать от него задания.

Фото: flickr.com/tomasznowak