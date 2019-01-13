﻿ В национальном парке Кемери замечен шакал, Mixnews.lv

В национальном парке Кемери замечен шакал (5)
Общество | 13 января 2019 года, 16:20
Руководитель фонда национального парка Кемери Андис Лиепа опубликовал видео, на котором запечатлен гуляющий в парке шакал. Видеозапись была опубликована на странице Лиепы в соцсети Facebook.
"Моя фотоохота в 2018 году завершилась топ-видео - с обыкновенным шакалом. В Латвии на них можно охотиться в сроки, которые близки к периоду охоты на волков. Но как бы мы ни размахивали официальным флагом разнообразия видов, его не щадят правила национального парка", - написал Лиепа.
Фото: flickr.com/Sergei Golyshev
А я грешным делом на Труксниса подумал.
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Nevar izlaist to, kas nav aizturēts, es tāds nekad neesmu bijis:)))
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Ну тебя же выпустили
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