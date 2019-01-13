﻿ В Старой Риге водитель Infiniti снял с автомобиля блокиратор и уехал, Mixnews.lv

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На этой неделе водитель автомобиля Infiniti с российскими номерами припарковал свою машину в Старой Риге и вообще не платил за автостоянку. После того, как работники автостоянки установили на колесо автомобиля блокиратор, владелец транспортного средства его просто снял и уехал. Об этом сообщает передача Degpunktā.

Как отмечают журналисты, водитель вернулся к автомобилю, чуть-чуть повозился с передним колесом, порвал какую-то цветную ленту, а потом, как ни в чем не бывало, вместе с пассажиром отправился по своим делам. Блокиратор он оставил в Старой Риге.

Руководитель Отдела отношений с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане заявила, что предприятие проверит, не был ли поврежден блокиратор, который удалось так легко снять. Кроме того, по ее словам, за самовольное снятие блокиратора полагается штраф, а о нарушителе сообщают в полицию.

Фото: Skaties.lv