﻿ Синоптики предупреждают о снегопаде и сильном ветре, Mixnews.lv

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В воскресенье, 13 января, вечером и в понедельник, 14 января, в Латвии ожидается продолжительный снегопад, а также небольшой дождь, днем в западной и центральной части Латвии возможна метель, прогнозируют синоптики.

Дороги будут скользкими, видимость ухудшится из-за осадков и тумана.

Температура ночью и днем по всей стране будет около нуля градусов.

Кроме того, в понедельник перед обедом в прибрежных районах существенно усилится ветер, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В период с 9 до 13 часов на побережье усилится северо-западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 20 метров в секунду.

По шкале Бофорта, ветер такой скорости классифицируется как штормовой.

Между тем, в Риге в понедельник ожидается продолжительный мокрый снег, начиная со второй половины дня возможна метель.

На большей части территории страны снежный покров станет на 4-9 см толще.