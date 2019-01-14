﻿ Правительство намерено бороться с нелегальным российским ТВ, Mixnews.lv

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Будущее правительство Латвии намерено сократить распространение нелегальных спутников российского телевидения в Латвии. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении агентства LETA разработки правительственной декларации рабочей группы кандидатов на должности министров.

Предложения к правительственной декларации еще будет оценивать Министерство финансов, потому что среди них есть множество финансово объемных мероприятий. Предусмотрено, что черновик декларации будет готов на этой неделе.

В разделе проекта декларации о выполняемых в сфере охраны среды и регионального развития работах включена идея о приросте количества специалистов сферы информационных технологий. Этого планируется достичь в сотрудничестве с Министерством образования и науки, создав соответствующую программу.

Также политики будущего правительства до конца 2022 года планируют достигнуть сокращения распространителей нелегального телевидения как минимум на 50%. Кроме того, с введением поправок к Закону о защищенной услуге, предусмотрено радикально сократить и распространение нелегальных российских спутников.

В разделе проекта декларации об э-управлении, публичных и электронных услугах включены также планы внедрения принципа открытости данных. Политики надеются, что открытость данных позволит частному сектору создавать более удобные публичные услуги, конкурируя с государством.

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