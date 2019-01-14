﻿ Правительство намерено бороться с нелегальным российским ТВ, Mixnews.lv

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Правительство намерено бороться с нелегальным российским ТВ (31)

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Общество | 14 января 2019 года, 07:12

Будущее правительство Латвии намерено сократить распространение нелегальных спутников российского телевидения в Латвии. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении агентства LETA разработки правительственной декларации рабочей группы кандидатов на должности министров.

Предложения к правительственной декларации еще будет оценивать Министерство финансов, потому что среди них есть множество финансово объемных мероприятий. Предусмотрено, что черновик декларации будет готов на этой неделе.

В разделе проекта декларации о выполняемых в сфере охраны среды и регионального развития работах включена идея о приросте количества специалистов сферы информационных технологий. Этого планируется достичь в сотрудничестве с Министерством образования и науки, создав соответствующую программу.

Также политики будущего правительства до конца 2022 года планируют достигнуть сокращения распространителей нелегального телевидения как минимум на 50%. Кроме того, с введением поправок к Закону о защищенной услуге, предусмотрено радикально сократить и распространение нелегальных российских спутников.

В разделе проекта декларации об э-управлении, публичных и электронных услугах включены также планы внедрения принципа открытости данных. Политики надеются, что открытость данных позволит частному сектору создавать более удобные публичные услуги, конкурируя с государством.

Фото: pixabay.com

Комментарии 31
Alex2 часа назад
Выключи для начала русский газ на кухне , запрети Динамо-Рига жить на Газпромовские деньги .Вперёд !
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"нелегальных спутников российского телевидения"3 часа назад
Сбивать будут? Или хакать?

Дрожи Россия!
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mant2 часа назад
немот вера все тобой сказанное ясно одно дурка по тебе не тотчто бы плачет, она рыдает... ты интернет тож запретишь? интернет телевидение?
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