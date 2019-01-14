﻿ На границе установили флаги Латвии, которые ночью не видно, Mixnews.lv

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В прошлом году в честь столетия Латвии было решено установить на семи пограничных пунктах пропуска государственные флаги на 12-метровых мачтах, оборудовав их освещением и камерами видеонаблюдения. Однако полностью план реализовать пока не удалось. Флаги установлены, но если при дневном свете внимательный водитель еще может их заметить, то в темное время суток флагов вообще не видно. Об этом пишет NRA со ссылкой на LNT Ziņas.

В начале 2018 года Кабинет министров решил, что латвийские флаги надо установить на семи пограничных пунктах пропуска и выделил на эти цели 150 000 евро. Реализацию проекта доверили Latvijas valsts ceļi.

Представитель предприятия Анна Кононова объяснила журналистам, что планы не были реализованы до конца, поскольку закупка была прекращена без результата.

"К сожалению, поданное в результате конкурса предложение сильно превысило выделенную сумму, более чем на 60 000 евро. Однако, чтобы успеть установить эти флаги до столетия государства, мы работали дальше. Наши коллеги, предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs установило мачты и мы подняли флаги. Без освещения и видеонаблюдения. Эти работы обошлись немногим более 20 000 евро", - указала она.

Вместе с тем, 130 000 евро из первоначально предоставленных 150 000 евро остались неиспользованными. Между тем представитель Latvijas valsts ceļi указала, что предприятие не отказалось от идеи оборудовать освещение государственных флагов — объявлен новый конкурс.

"На данный момент ведется закупка для оборудования освещения. Если все сложится удачно, предложенная цена будет адекватной и мы уложимся в первоначально заданную сумму, то затем, как только позволит погода, сделаем освещение, чтобы и в темное время суток можно было бы увидеть флаги", — пояснила Кононова.

Также она пообещала, что если в этот раз все пройдет так, как задумано, тогда освещенные латвийские флаги будут развеваться в приграничье постоянно и будут служить визитной карточкой для гостей Латвии.

На 12-метровых мачтах установлены государственные флаги Латвии размерами 4x2 метра. Флаги установлены на границе у Айнажи, Вецлайцене, а также в Валке, Гренцтале, Элее, Руцаве, Гребнево и Медуми.

Фото: Flickr/combustiblewater