﻿ СГД будет следить за покупками латвийцев в зарубежных интернет-магазинах, Mixnews.lv

Общество |

Банки, платежные учреждения, а также почта в дальнейшем должны будут безоговорочно предоставлять Службе государственных доходов (СГД) информацию о покупках жителей Латвии в зарегистрированных за границей интернет-магазинах, пишет Skaties.lv.

В конце минувшего года были приняты поправки к закону, согласно которым иностранные предприниматели должны будут платить в латвийский бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) с покупок жителей Латвии в принадлежащих им интернет-магазинах.

За последние десять лет чисто жителей Латвии, совершающих покупки в интернете хотя бы раз в год, выросло до 45%. В среднем на одну интернет-покупку житель Латвии тратит до 50 евро, таким образом, общая сумма покупок исчисляется десятками миллионов евро.

Точно неизвестно в каких объемах латвийцы покупают одежду, технику, еду и другие товары или услуги именно в иностранных интернет-магазинах. Теперь выяснением этого вопроса займется Служба госдоходов.

"Единственный способ выяснить объем покупок - получить информацию от третьей стороны", - объясняет заместитель директора Управления по контролю за налогами СГД Инесе Биндемане.

СГД планирует запрашивать информацию от нескольких порталов, оказавшихся в поле зрения ее сотрудников. Эти порталы подозреваются в том, что, возможно, не платят налоги в бюджет Латвии. Служба госдоходов и ранее обязывала некоторые крупные интернет-сайты регистрироваться в Латвии в качестве налогоплатильщиков, Банки согласились на такие условия с оговоркой о том, что не будут предоставлять данные о самих покупателях товаров.

"Сразу могу успокоить, что таким образом не будут выдаваться данные клиентов, а лишь данные о получателях их платежей", - объяснил в интервью LNT юридический советник Ассоциации финансовой отрасли Эдгарс Пастарс.

Фото: flickr.com/Marco Verch