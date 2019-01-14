﻿ СГД будет следить за покупками латвийцев в зарубежных интернет-магазинах, Mixnews.lv

СГД будет следить за покупками латвийцев в зарубежных интернет-магазинах (5)

фото

Общество | 14 января 2019 года, 10:47

Банки, платежные учреждения, а также почта в дальнейшем должны будут безоговорочно предоставлять Службе государственных доходов (СГД) информацию о покупках жителей Латвии в зарегистрированных за границей интернет-магазинах, пишет Skaties.lv.

В конце минувшего года были приняты поправки к закону, согласно которым иностранные предприниматели должны будут платить в латвийский бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) с покупок жителей Латвии в принадлежащих им интернет-магазинах.

За последние десять лет чисто жителей Латвии, совершающих покупки в интернете хотя бы раз в год, выросло до 45%. В среднем на одну интернет-покупку житель Латвии тратит до 50 евро, таким образом, общая сумма покупок исчисляется десятками миллионов евро.

Точно неизвестно в каких объемах латвийцы покупают одежду, технику, еду и другие товары или услуги именно в иностранных интернет-магазинах. Теперь выяснением этого вопроса займется Служба госдоходов.

"Единственный способ выяснить объем покупок - получить информацию от третьей стороны", - объясняет заместитель директора Управления по контролю за налогами СГД Инесе Биндемане.

СГД планирует запрашивать информацию от нескольких порталов, оказавшихся в поле зрения ее сотрудников. Эти порталы подозреваются в том, что, возможно, не платят налоги в бюджет Латвии. Служба госдоходов и ранее обязывала некоторые крупные интернет-сайты регистрироваться в Латвии в качестве налогоплатильщиков, Банки согласились на такие условия с оговоркой о том, что не будут предоставлять данные о самих покупателях товаров.

"Сразу могу успокоить, что таким образом не будут выдаваться данные клиентов, а лишь данные о получателях их платежей", - объяснил в интервью LNT юридический советник Ассоциации финансовой отрасли Эдгарс Пастарс.

Фото: flickr.com/Marco Verch

Комментарии 5
В смысле?31 минуту назад
Китайцы, им налоги платить будут? Ну ну, они скорее, в Латвию слать перестанут.
1
Ответить
!19 минут назад
предлагаю СГД поставить счетчики на унитазы,чтобы определить сколько фекалий выходит от каждого жителя латвии. Тогда можно будет точно определить обоснованно ли потребление пищевых продуктов ,соответствует ли оно официальному доходу каждого жителя. Если объем выхода переработанных продуктов превышает доход, то это повод для дополнительной проверки и штрафов. Хотя возможно и открыть специальный отдел по анализу содержимого кишечника прямо в СГД. Тогда каждый житель обязан будет приносить все это непосредственно в СГД для контрольного взвешивания. Ведь не секрет,что многие жители латвии потребляют больше продуктов, чем их реальные официальные доходы! Этот источник поступления доходов государству еще не охвачен органами СГД. Для повышения квалификации сотрудники должны были бы прочитать сказку Джани Родари Приключение Чиполлино
1
Ответить
Житель 13 минуты назад
Прямо как в мультфильме Чиполлино!!!!!!!!
Ответить