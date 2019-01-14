﻿ Twitter: Maxima Latvija своевременно не предотвратила "обрушение потолка", Mixnews.lv

Twitter: Maxima Latvija своевременно не предотвратила "обрушение потолка" (4)

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Общество | 14 января 2019 года, 19:54

Maxima Latvija не отреагировала на сигнал очевидцев, которые сообщили о подмокшем потолке и просили обезопасить посетителей. Еще в воскресенье около 12 часов утра поступила жалоба от латвийского активиста Каспара З., который опубликовал в соцсети фото с промокшим потолком в магазине, где в понедельник этот потолок обвалился. Только тогда, фактически спустя сутки, последовал ответ от Maxima Latvija, которая информировала о том, что устраняет последствия обрушения.

"Это нормально с точки зрения безопасности, что при входе в магазин на покупателей с потолка протекает вода? А под потолком всякие там проводки на скрыты, нормальная такая комбинация... просьба к магазину Maxima либо нормально ограничьте опасный вход, либо закройте магазин, если по другому не можете!", - написал в воскресенье в 11:55 пользователь Каспар.

Ответ на это сообщение Каспара был получен только в 13:51 понедельника, когда потолок уже обрушился. А это значит, что фактически целый день, в воскресенье он был открыт для покупателей.

"Спасибо, что рассказали о ситуации! Мы оценили проблему, в целях безопасности торговый центр на время закрыт. Владелец здания активно работает над устранением проблемы. Надеемся, что в скором времени магазин откроет двери для посетителей. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказано в сообщении.

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Пользователь Марис Йоновс отметил, что Каспар своевременно обратил внимание на протекший потолок, указывая на то, что обрушение все же произошло.

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"Сейчас ситуация разрешена, подвесной потолок восстановлен и магазин открыл двери для покупателей. Maxima Latvija приносит извинения перед покупателями за доставленные неудобства", - поступил ответ от Maxima.

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Другие же пользователи соцсети пишут о том, что компании Maxima Latvija следует более тщательно подходить к обследованию помещений, так как латвийцы до сих пор помнят о трагедии в Золитуде, когда под обломками здания в результате обрушения крыши погибли 54 человека.

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Напомним, в понедельник утром в здании магазина Maxima на углу ул. Кр. Барона и Матиса в Риге из-за влажности отделились и упали фрагменты потолка, сообщила представитель компании Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

По ее словам, частичное обрушение фрагментов потолочных конструкций было обнаружено в понедельник утром до открытия магазина для покупателей.

Влажность в потолочных конструкциях повысилась из-за повреждений крыши здания, которые управляющий домом сейчас пытается устранить.

Комментарии 4
Latviešu Patriots23 минуты назад
Viltvārdi - normāli Latvieši Maxima neiepērkas! Tikai tādi nelatvieši kā tu! Es personīgi iepērkos Elkor un Rimi!
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Patriot16 минут назад
Es personīgi iepērkos Vecpiebalgas Elkor!
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Latviešu Patriots55 минут назад
Vairs nepirksi Optima alu?
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