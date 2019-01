﻿ Twitter: Maxima Latvija своевременно не предотвратила "обрушение потолка", Mixnews.lv

Общество |

Maxima Latvija не отреагировала на сигнал очевидцев, которые сообщили о подмокшем потолке и просили обезопасить посетителей. Еще в воскресенье около 12 часов утра поступила жалоба от латвийского активиста Каспара З., который опубликовал в соцсети фото с промокшим потолком в магазине, где в понедельник этот потолок обвалился. Только тогда, фактически спустя сутки, последовал ответ от Maxima Latvija, которая информировала о том, что устраняет последствия обрушения.

"Это нормально с точки зрения безопасности, что при входе в магазин на покупателей с потолка протекает вода? А под потолком всякие там проводки на скрыты, нормальная такая комбинация... просьба к магазину Maxima либо нормально ограничьте опасный вход, либо закройте магазин, если по другому не можете!", - написал в воскресенье в 11:55 пользователь Каспар.

Tas tā ok no drošības viedokļa, ka pircējiem ienākot veikalā no griestiem tek ūdens? Griestos visādi vadiņi apslēpti, jauka kombinācija... @maximaveikals lūdzu vai nu normāli norobežojiet un slēdziet vienu bīstamo ieeju vai arī slēdziet veikalu ciet, ja citādāk nejēdzat! pic.twitter.com/CFzXuizHui