﻿ В этом году "снежные билеты" введут своевременно, Mixnews.lv

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Предприятия, отвечающие за содержание улиц в Риге, в случае необходимости готовы привлечь для вывоза снега дополнительную технику, а муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme после прогнозов о снегопаде постарается своевременно ввести "снежные билеты", заявил в понедельник, 14 января, на пресс-конференции мэр Риги Нил Ушаков.

Пока что на улицах столицы опасных условий нет, но дума хочет распланировать дальнейшие действия на случай, если в Латвии будут такие же интенсивные снегопады, как в странах Центральной Европы.

По словам Ушакова, объявлять бесплатный проезд в транспорте для водителей в шесть часов утра нет смысла, так как люди к этому времени уже выезжают на работу на автомашинах. Это нужно делать до полшестого вечера предыдущего дня.

В обязательных правилах Рижской думы будут уточнены прогнозы, на основании которых можно объявлять "снежные билеты".

Также Ушаков рассказал, что в этом сезоне примерно десять улиц, где движение менее интенсивное, не будут посыпаться солью. Вместо этого будут чистить и вывозить снег, что, по словам Ушакова, стоит дороже. Что касается тротуаров, то за ними обязаны ухаживать домовладельцы.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv