﻿ В Латвии началась эпидемия гриппа, Mixnews.lv

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С 15 января в Латвии объявляется начало эпидемии гриппа, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

По данным мониторинга ЦКПЗ, на второй неделе этого года на одной из десяти включенных в мониторинг территорий - в Валмиере - было зарегистрировано 163,6 случая заболевания гриппом на 100 000 жителей. Таким образом был превышен эпидемический порог, составляющий 100 случаев заболевания на 100 000 жителей.

В Риге за этот период зарегистрировано 78,6, в Елгаве - 57,7, в Вентспилсе - 45, Юрмале - 35,3, Даугавпилсе - 22,8, Лиепае - 13,1 случая на 100 000 жителей.

Средняя интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии достигла 52,8 случая на 100 000 жителей.

О госпитализированных на прошлой неделе пациентах с гриппом сообщили больницы Риги, Елгавы, Лиепаи, Резекне, Вентспилса и Екабпилса, в которые были госпитализированы 113 пациентов, в том числе 33 - с вызванной гриппом пневмонией.

С начала сезона гриппа получены сведения о 428 госпитализированных пациентах, включая 72 пациентов с вызванной гриппом пневмонией.

Тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Особенно опасен грипп для маленьких детей и беременных женщин, отмечает ЦКПЗ.

Наилучшая защита от гриппа и вызванных им осложнений - ежегодная вакцинация, подчеркивают специалисты.

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