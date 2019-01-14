﻿ Опасный ресторан: поход в Hesburger обернулся травмой для ребенка, Mixnews.lv

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Детская площадка в ресторане быстрого питания Hesburger в Лиепае опасна для детей - жительница прибрежного города Кристине Калниня написала на своей странице в Facebook о том, как именно в этом заведении ее ребенок получил травму. Об этом пишет NRA.

"Пришел тот час, когда я хочу предупредить и других родителей, я хотела порадовать детей и отвезла их в Hesburger на улице Ганибу 43, в Лиепае. Пока мы заказывали, дети убежали на детскую площадку. Минуты не прошло, как ребенок прибежал с плачем", - написала лиепайчанка.

Как оказалось, хомуты, поддерживающие защитную сетку на детской площадке, были неправильно закреплены. В результате ребенок сильно поцарапал спину.

"Я обратилась к продавцу, но единственное, что он ответил - пишите заявление, поскольку это уже не первый раз. Я была шокирована ситуацией: никто не вышел и не повесил указания, что детская площадка закрыта", - отметила Кристине.

Портал liepajniekiem.lv связался с директором по маркетингу Hesburger Иевой Салмелой, которая тоже не скрывала возмущения.

"Некоторое время назад проводились ремонтные работы на детской площадке в упомянутом ресторане. В ходе ремонта была заменена защитная сетка и были проведены другие изменения, после которых технический персонал не провел полное обследование площадки. Мы осознаем серьезность ситуации, стоит также сказать, что реакция наших сотрудников была неприемлемой, поэтому мы запросили объяснения и сделаем все, чтобы в будущем подобное не повторилось", - заявила Салмела.

Как указала Салмела, на данный момент детская площадка в упомянутом ресторане Hesburger закрыта.

Фото: flickr.com/rdoss79