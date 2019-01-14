﻿ На преступлении впервые попался работник службы безопасности, Mixnews.lv

На преступлении впервые попался работник службы безопасности (1)
Общество | 14 января 2019 года, 20:24
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 11 января задержало в рамках уголовного процесса должностное лицо Бюро внутренней безопасности(БВБ).
Пресс-секретарь БВБ Диана Петерса сказала, что это первый случай, когда в преступлении подозревается должностное лицо БВБ.
Она рассказала, что БВБ в соответствии с мерами внутреннего контроля выявило информацию о возможной связи сотрудника с преступным деянием, которое не связано с обеспечением работы бюро и должностными обязанностями. Информация о возможном правонарушении была передана в KNAB.
БВБ прервало служебные отношения с подозреваемым.
KNAB sàk uznemt jaudu, tà ka arì valsts ienèmumi palielinàsies.
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