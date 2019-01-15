﻿ Врач: с 90-х смертность от рака в Латвии удвоилась, Mixnews.lv

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В период с 90-х годов в Латвии практически удвоилось количество смертность от злокачественных опухолей, заявил в утреннем эфире Латвийсого телевидения семейный врач Айнис Дзалбс. Об этом пишет rus.lsm.lv .

Как указал Дзалбс, рост случаев заболевания раком происходит не только из-за тенденции вести нездоровый образ жизни, но и от несвоевременной диагностики.

"Часто мы боимся возможных плохих новостей. Одно дело — образ жизни, другое — ранняя диагностика. Наше общее дело — диагностировать [рак] вовремя", — заявил семейный врач.

Как отмечает rus.lsm.lv, в понедельник, 14 января, Центр профилактики и контроля заболеваний начал общественную информационную кампанию "Не рискуй вложенным!". Цель кампании - сформировать у жителей понимание сути и преимуществ программы своевременной диагностики, а также мотивировать латвийцев проводить скрининг онкозаболеваний.

По словам Дзалбса, в предыдущие годы на призыв пройти диагностику откликались всего 20-25% женщин.

"Кампания — очередное напоминание государства: время обратиться к диагностике. Мы по ходу дела пытаемся убедить пациентов в целесообразности обследований. Если пациент не прислушался в первый раз, то во второй,в третий результат будет. Работа практики семейного врача — всё разъяснить и мотивировать", — отметил врач.

Программа ранней диагностики рака действует в Латвии уже на протяжении десяти лет - с 2009 года. В нее входят проверки на онкозаболевания молочных желез, шейки матки, кишечника. Обследование пациентов конкретных возрастных групп оплачивается государством, при этом пациенту не нужно платить, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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