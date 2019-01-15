﻿ На Центральном рынке откроется гастрономический павильон, Mixnews.lv

Общество |

Во вторник, 15 января, для посетителей после реновации откроется гастрономический павильон Центрального рынка Риги, сообщила представитель Rīgas centrāltirgus Зане Лапко.

В павильоне разместятся торговые места производителей Skrīveru saldumi, Dimdiņi, Austrumu garšas, Lāči, Ēlande, Latgolys Golds, Straupes piens, Latgales piens и других предприятий. Посетителям будет предложен также широкий ассортимент продукции домашнего производства и бакалейных товаров.

Параллельно продолжатся работы по благоустройству зоны общепита, которая вскоре тоже будет открыта для посетителей.

13 января на реконструкцию был закрыт молочный павильон рынка.

Согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками, работы по обновлению торгового зала гастрономического павильона, закупку торговой мебели и холодильных витрин, их монтаж и обслуживание за 1,68 млн евро выполнило предприятие IMG&Buildimpeks.

Фото: flickr.com/zug55