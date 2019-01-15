﻿ Синоптики прогнозируют снегопад и метель, Mixnews.lv

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Во вторник, 15 января, местами в Латвии выглянет солнце и пройдет кратковременный снег, а в Курземе ожидается сильный снегопад и метель, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а на западе Курземе скорость ветра в порывах утром достигнет 20-24 метров в секунду, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха днем составит +1..-4 градуса, местами в Видземе и Латгале - до -6 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, временами снег и небольшая метель, больше осадков будет вечером и в ночь на среду. Будет дуть умеренный ветер, максимальная температура воздуха составит 0..-1 градус.

Фото: pixabay.com