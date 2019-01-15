﻿ Большинство латвийцев не верят в свободу прессы (+ОПРОС), Mixnews.lv

Большинство латвийцев не верят в свободу прессы (+ОПРОС) (4)

фото

Общество | 15 января 2019 года, 09:56

Все больше людей сомневаются в свободе прессы в Латвии, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS. Об этом пишет Skaties.lv .

То, что пресса в Латвии является полностью свободной признали 22% опрошенных, что на три процентных пункта меньше, чем в 2015 году. Это самый низкий показатель за последние восемь лет.

55% латвийцев считают, что пресса в нашей является частично свободной. Между тем, 14% жителей считают, что пресса в Латвии не свободна - это на 2% больше, чем в 2015 году.

Самая низкая вера в свободу прессы зафиксирована в 2009 году - тогда в независимости СМИ сомневался каждый пятый латвиец.

Фото: flickr.com/132960141@N05/

Комментарии 4
?9 минут назад
а когда ИМХОКЛУБ освободят?
1
Ответить
Интересно,24 минуты назад
какому долб@#$у пришел в голову этот вопрос?
1
Ответить
6612 минут назад
не большинство ,а более 60% , остальные считают,что вообще нет свободной .Это означает,что никто не верит в свободную прессу в латвии. Да и какая преса может быть в оккупированном государстве холуев.
1
Ответить