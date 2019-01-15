﻿ Большинство латвийцев не верят в свободу прессы (+ОПРОС), Mixnews.lv

Общество |

Все больше людей сомневаются в свободе прессы в Латвии, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS. Об этом пишет Skaties.lv .

Tikai 22% iedzīvotāju uzskata, ka prese Latvijā ir pilnīgi brīva. 55% uzskata, ka tā ir brīva tikai daļēji, bet 14% domā, ka tā nemaz nav brīva. Šie rādītāji ir mazliet sliktāki nekā tie bija pirms 3 gadiem – 2015.gadā. pic.twitter.com/Uc4DmMOS3n — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 13 января 2019 г.

То, что пресса в Латвии является полностью свободной признали 22% опрошенных, что на три процентных пункта меньше, чем в 2015 году. Это самый низкий показатель за последние восемь лет.

55% латвийцев считают, что пресса в нашей является частично свободной. Между тем, 14% жителей считают, что пресса в Латвии не свободна - это на 2% больше, чем в 2015 году.

Самая низкая вера в свободу прессы зафиксирована в 2009 году - тогда в независимости СМИ сомневался каждый пятый латвиец.

Фото: flickr.com/132960141@N05/