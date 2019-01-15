﻿ Топ лучших городов мира: Рига на последнем месте среди столиц Балтии, Mixnews.lv

Топ лучших городов мира: Рига на последнем месте среди столиц Балтии (2)
Исследовательский сервис Numbeo составил рейтинг городов мира по качеству жизни. Рига попала на 128-е место из 226.
Мировыми лидерами по качеству жизни признаны австралийская Канберра, Эйдховен в Нидерландах, американский Роли, австралийская Аделаида и швейцарский Цюрих.
Худшими для проживания городами признаны Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.
Самой высшей оценки вреди столиц стран Балтии удостоился Таллин — 58-е место, а литовский Вильнюс оказался на 99 месте.
Лучшим представителем России в рейтинге оказался Нижний Новгород — 109-е. В рейтинг попали еще четыре российских города: Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).
Рейтинг основан на таких показателях, как покупательская способность населения и стоимость жизни, безопасность, качество здравоохранения, экология и климат, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность.
Питер 182 , Москва 191 - это просто смешно .
Исследовательский сервис Numbeo явно кормится с рук Сороса .
Mladen Adamovic сам режиссёр сам владелец сайта хоть раз был в прибалтике или России ??? есть сомнения .